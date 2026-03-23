Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Çin'den, ayrım gözetmeyen saldırıların Orta Doğu'yu kaosa sürükleyeceği uyarısı

Çin, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimde sivil altyapıya yönelik ayrım gözetmeyen saldırılar düzenlenmesinin bölgeyi kaosa sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Emre Aytekin  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın 48 saat içinde tamamen açılmaması halinde İran'ın elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Orta Doğu'daki çatışmanın giderek yayıldığı ve hızlandığını ifade eden Sözcü Lin, "Eğer çatışma sivil altyapıya yönelik ayrım gözetmeyen saldırılara dönüşürse bu bölgeyi kaosa sürükleyecektir." ifadesini kullandı.

Lin, güç kullanımının yalnızca fasit bir döngü yaratacağını belirterek, taraflara askeri operasyonlara derhal son verme, diyalog ile müzakerelere dönme ve daha başta hiç yaşanmamış olması gereken bu savaşı sürdürmeme çağrısı yaptı.

Orta Doğu'daki çatışmanın, küresel enerji güvenliğine ve ticarete ağır darbe vurduğuna dikkati çeken Lin, "İlgili ülkeler derhal askeri operasyonlara son vererek bölgesel kargaşanın küresel ekonomik büyümeye daha büyük zarar vermesini önlemeli." diye konuştu.

Pekin yönetiminin Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi için İran'dan bir talebi olup olmadığı sorusunu yanıtlamaktan kaçınan Lin, tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını ve gerilimin düşürülmesini teşvik ettiklerini belirtti.

Trump'ın Hürmüz tehdidi

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.

İran ise elektrik şebekelerine yönelik tehditlerin ardından herhangi bir saldırının bölgedeki enerji santrallerini hedef alan bir misillemeyle karşılık bulacağını bildirmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

