Mersin'de oluşan hortum 30 seraya zarar verdi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle muz ve sebze yetiştirilen 30 sera zarar gördü.
Mersin
Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerinde oluşan hortum, sebze ve meyve yetiştirilen bazı seraların örtülerinde hasara, bazılarının ise kısmen yıkılmasına neden oldu.
Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede Bozyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.
Ekipler, seralarda yaptığı inceleme sonrasında ön hasar tespit çalışmalarını tamamladı.
Çalışma kapsamında toplam 30 seranın zarar gördüğü tespit edildi.