Dolar
42.21
Euro
48.88
Altın
4,008.19
ETH/USDT
3,270.90
BTC/USDT
100,536.00
BIST 100
10,957.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Boğaziçi Zirvesi"nde konuşuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni"nde konuşuyor.
logo
Gündem

Mersin'de oluşan hortum 30 seraya zarar verdi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle muz ve sebze yetiştirilen 30 sera zarar gördü.

Muzaffer Keklik  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Mersin'de oluşan hortum 30 seraya zarar verdi Fotoğraf: Muzaffer Keklik/AA

Mersin

Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerinde oluşan hortum, sebze ve meyve yetiştirilen bazı seraların örtülerinde hasara, bazılarının ise kısmen yıkılmasına neden oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede Bozyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.

Ekipler, seralarda yaptığı inceleme sonrasında ön hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

Çalışma kapsamında toplam 30 seranın zarar gördüğü tespit edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okullarda ilk ara tatil başladı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında CHP'nin bilgi işlem sorumlusuna tutuklama talebi
Mersin'de oluşan hortum 30 seraya zarar verdi
Antalya'da kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan vatandaşlara "ağaçlandırma seferberliği" çağrısı

Benzer haberler

Mersin'de oluşan hortum 30 seraya zarar verdi

Mersin'de oluşan hortum 30 seraya zarar verdi

Mersin'de Derya öğretmeni öldüren meslektaşına verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Galatasaray Kulübü dolandırıcılık çetesinin çökertildiğini açıkladı

Alanya'da denizde hortum oluştu

Alanya'da denizde hortum oluştu
Mersin'de ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı motokurye yaşadıklarını anlattı

Mersin'de ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı motokurye yaşadıklarını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet