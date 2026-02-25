Dolar
43.87
Euro
51.75
Altın
5,183.38
ETH/USDT
1,913.50
BTC/USDT
65,539.00
BIST 100
13,839.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçından avantajlı dönmek istiyor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde Fransa'nın BLMA ekibiyle karşılaşacak ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmandan galibiyetle dönerek serinin ikinci maçına avantajlı şekilde çıkmak istiyor.

Mustafa Ünal Uysal  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçından avantajlı dönmek istiyor Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Bu sezon Avrupa mesaisine FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'yle başlayan Mersin ekibi, bu ligde istediği performansı gösteremeyince yoluna Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunda devam etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kupada, ilk olarak Romanya temsilcisi Rapid Bükreş'i ardından Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibini yenerek çeyrek finale yükselen ÇİMSA ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını iki maçta da mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Yarı finalin ilk maçında yarın Fransa'nın BLMA ekibiyle deplasmanda karşılaşacak ÇİMSA ÇBK Mersin, bu maçta galip gelerek serinin ikinci maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor.

Takımın başına getirilen başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde maça hazırlanan Mersin ekibi, yarı finalin iki karşılaşmasından da galibiyetle dönerek kupada adını finale yazdırmak istiyor.

"Kupada finale kalmayı istiyoruz."

Ekrem Memnun, AA muhabirine, oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi.

Takıma kısa süre önce katıldığını hatırlanan Memnun, bu durumun hem oyuncular hem de kendisi için zor olsa da kısa sürede ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Bir an önce adaptasyon sürecini atlattıklarına dikkati çeken tecrübeli koç, şöyle konuştu:

"Çok önemli maça gidiyoruz. Hedeflerimizden biri, ne olursa olsun bu kupayı Mersin'e getirmek. Bunun için buradayız ve herkes bunun bilincinde. Kolay olmayacak, çok sert bir takıma karşı oynayacağız. Birlikte mücadele edip, her topun ve pozisyonun değerini bilerek en avantajlı skorla dönmeye çalışacağız. Kupada finale kalmayı istiyoruz. Ondan sonrasına bakacağız."

Maça iyi bir şekilde konsantre olduklarını ve takımda herkesin elinden geleni yapmaya çalıştığını anlatan Memnun, "Artık mazeret yok. Akıllıca oynayarak avantajlı skorla dönüp turu atlamak istiyoruz." dedi.

Memnun, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni de en iyi noktada bitirmek istediklerini belirtti.

"Mersin'e kupayı getirmek istiyoruz."

Oyunculardan Sinem Ataş da maça iyi bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Maçın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Sinem, şunları kaydetti:

"Mersin'e kupayı getirmek istiyoruz. Oynayacağımız takım genç ve dinamik. Oradan avantajlı şekilde dönmek istiyoruz. İkinci maçta taraftar desteğimizle finale kalmak için savaşacağız. Takım içerisinde hava çok iyi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar başladı
Diyanetin hilal gözlem çalışmaları 32 ülkeye referans oldu
Kara yollarında "akıllı" ve "güvenli" dönüşüm atağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ziyaretinde savunmadaki "milli" dönüşüm
Beykoz'da eski nişanlısını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçından avantajlı dönmek istiyor

ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçından avantajlı dönmek istiyor

Mersin'de kayısı ağaçları çiçeklendi

Altekma CEV Challenge Kupası'nda ilk kez yarı finalde

Doğu Akdeniz'deki iller yılın ilk ayında 886 milyon dolarlık ihracata imza attı

Doğu Akdeniz'deki iller yılın ilk ayında 886 milyon dolarlık ihracata imza attı
Sudaki delil avcıları Akdeniz'de zorlu eğitimden geçti

Sudaki delil avcıları Akdeniz'de zorlu eğitimden geçti
Çağrı Bey sondaj gemisi ilk görev yeri Somali'ye uğurlandı

Çağrı Bey sondaj gemisi ilk görev yeri Somali'ye uğurlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet