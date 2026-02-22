Dolar
Yaşam

Mersin'de kayısı ağaçları çiçeklendi

Mersin'in Mut ilçesinde kayısı ağaçları çiçek açtı.

Ömer Tarsuslu  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Mersin'de kayısı ağaçları çiçeklendi Fotoğraf: Ömer Tarsuslu - AA

Mersin

Hava sıcaklığının 19 dereceye çıktığı Selamlı Mahallesi'nde kayısı ağaçları çiçeklendi.

Beyaza bürüyen kayısı bahçeleri, dronla görüntülendi.

"Çiçeklenmede açılış oranı çok güzel"

Mahalle Muhtarı Sedat Güleç, AA muhabirine, havaların iyi gitmesi ve yağışların artmasının bahçelerde çiçeklenmeyi sağladığını söyledi.

Bölgede özellikle "cebas red" olarak adlandırılan kayısı türünün ağaçlarında renk cümbüşü yaşandığını dile getiren Güleç, "Ağaçlarımız inşallah don, soğuk ve doludan etkilenmez. Çiçeklenmede açılış oranı çok güzel. İnşallah çiftçimizin yüzü güler. Mut'ta kayısı çiçek açmışsa çiftçimizin de umudu açmış demektir." dedi.

