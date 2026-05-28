Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarın Anadolu Efes'i konuk edecek

Salih Ulaş Şahan
28 Mayıs 2026•Güncelleme: 28 Mayıs 2026
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği eşleşmenin ilk maçında Anadolu Efes, Türk Telekom'u 86-75 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Başantrenör Erdem Can yönetimindeki başkent ekibi, taraftarı önünde kazanarak seriyi üçüncü maça taşımaya çalışacak.
Eşleşmede turu geçen takım, yarı finalde Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor serisinin galibiyle karşılaşacak.
Gerekmesi halinde serinin üçüncü maçı, 31 Mayıs Pazar günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.