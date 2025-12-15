60 saniyede ekonomide bugün (15 Aralık 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
💵Türk devletleriyle dış ticarette hedef 100 milyar dolar— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 15, 2025
📊Kasım ayı bütçe gerçekleşmeleri açıklandı
📌Aralık ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/cY2QqVqs6g