60 saniyede ekonomide bugün (11 Aralık 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
📌Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 11, 2025
📉TCMB, politika faizini 150 baz puan indirdi
🐄Kırmızı ette ithalatı bitirmek için çalışmalar sürüyor
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/ZhqgYM6ult