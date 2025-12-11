Dolar
42.60
Euro
50.17
Altın
4,262.40
ETH/USDT
3,187.70
BTC/USDT
90,000.00
BIST 100
11,233.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “13. Para Sohbetleri Zirvesi”nde konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (11 Aralık 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…

11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
60 saniyede ekonomide bugün (11 Aralık 2025)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin davada verilen kararın gerekçesi açıklandı
Elazığ'da ışık hüzmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti
Konya'da yer altı su kuyularında "akıllı" dönem başlıyor
Afyonkarahisar'da bir yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (11 Aralık 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (11 Aralık 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (10 Aralık 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (09 Aralık 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (08 Aralık 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (08 Aralık 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (05 Aralık 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (05 Aralık 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (04 Aralık 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (04 Aralık 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet