23 Yaş Altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda yarışan Şimal Yılmaz ile Fahrettincan Er, karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı.

Milli atıcılar Şimal Yılmaz ile Fahrettincan Er, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu 23 Yaş Altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda yarışan Şimal Yılmaz ile Fahrettincan Er, karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli sporcular, ilk günü 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Türk atıcılık tarihinde ilk kez iki milli takım, aynı anda finale yükseldi. Şimal-Fahrettincan ikilisi, Avrupa 23 yaş altı şampiyonu oldu. Tuğba Buğur ile Bahadır Beydüz ise 4'üncülüğü elde etti.

Hatice Yel, Elif Berfin Altun, Elife Eda Çınar'dan oluşan kadınlar 10 metre havalı tüfek takımı ve Galip Berat Afal, Yusuf Efe Kaplan, Abdullah Eren Yıldız'dan oluşan erkekler 10 metre havalı tüfek takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

10 metre havalı tüfek kategorisindeki ferdi müsabakalarda ise Galip Berat 6'ncı, Hatice 7'nci sırada yer aldı.

Şampiyona, 11 Ağustos'ta sona erecek.