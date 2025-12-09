Dolar
42.59
Euro
49.60
Altın
4,199.69
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,218.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (09 Aralık 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…

09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
60 saniyede ekonomide bugün (09 Aralık 2025)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA merkezine düzenlediği baskını kınadı
Emine Erdoğan: Şehit olan Filistinli kardeşlerimiz, insanlığa gönül koyarak hayata veda ettiler
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzurum Teknik Üniversitesi 3 nesle birden hitap ediyor
Bu kış kar yağışları geçmiş yıllara göre daha az olacak

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (09 Aralık 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (09 Aralık 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (08 Aralık 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (05 Aralık 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (04 Aralık 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (04 Aralık 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (03 Aralık 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (03 Aralık 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (02 Aralık 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Aralık 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet