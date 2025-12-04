60 saniyede ekonomide bugün (04 Aralık 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
🚢Geçen ay ihracat 22,7 milyar dolar oldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 4, 2025
🔎Kasımda 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirildi
📉KKM bakiyesi 16,9 milyar liraya geriledi
60 saniyede ekonomide bugün@Halkbank pic.twitter.com/9GGB5GAqos