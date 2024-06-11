60 saniyede ekonomide bugün (11 Haziran 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🤝Dünya Bankası Grubu Başkanı Banga Ankara'da— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 11, 2024
👨🏭Türkiye'de genç işsizlik son 20 yılın en düşük seviyesinde
📊Hane halkı bütçesinden aslan payı konut ve kiraya gidiyor
📈Borsa İstanbul'da tatil öncesi nakde geçmek için yarın son gün
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/bL2NvSu0pi