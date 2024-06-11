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Ekonomi, Savunma sanayisi

ASELSAN ile TUSAŞ arasında 110 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

ASELSAN ile TUSAŞ arasında savunma ve uzay alanında 110 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

Selcan Bedirhanoğlu  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
ASELSAN ile TUSAŞ arasında 110 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

Istanbul

ASELSAN'dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile TUSAŞ arasında savunma ve uzay alanında toplam bedeli 110 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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