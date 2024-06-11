ASELSAN ile TUSAŞ arasında 110 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
ASELSAN ile TUSAŞ arasında savunma ve uzay alanında 110 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.
Istanbul
ASELSAN'dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile TUSAŞ arasında savunma ve uzay alanında toplam bedeli 110 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.