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Ekonomi

THY, Kurban Bayramı tatilinde 90 ek sefer düzenleyecek

Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı tatili için mevcut uçuşlara ek olarak 90 sefer planladığını duyurdu.

Kenan Irtak  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
THY, Kurban Bayramı tatilinde 90 ek sefer düzenleyecek

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, tatil kapsamında 13-23 Haziran'da 18'i AJet'in olmak üzere toplam 90 ilave sefer düzenleyecek.

Hava yolu şirketi, yolcu ve istasyonlardan gelecek taleplere göre ilave seferlerde güncelleme yapabilecek.


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