Bakan Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Banga ile görüşmesini değerlendirdi: İşbirliklerini ele aldık
Bakan Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Banga ile dirençli şehirler başta olmak üzere enerjide dönüşüm, altyapı, KOBİ'lerin ve istihdamın desteklenmesi gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirliklerini ele aldıklarını bildirdi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Dünya Bankası Grubu Başkanı Banga ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.
Banga ile 2024-2028 dönemine ilişkin Ülke İşbirliği Çerçevesi'ni görüştükleri verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Şimşek, "Dirençli şehirler başta olmak üzere enerjide dönüşüm, altyapı, KOBİ'lerin ve istihdamın desteklenmesi gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirliklerini ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.
Şimşek, Türkiye'nin Dünya Bankasında aktif portföy büyüklüğü açısından dünyada ikinci, bölgede ise birinci sırada yer aldığına işaret ederek, "Dünya Bankasına programımıza olan güveni ve ülkemize sağladığı destek için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
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Dünya Bankası Grubu Başkanı Sayın Ajay Banga ile 2024-2028 Ülke İşbirliği Çerçevesi’ni görüştüğümüz verimli bir toplantı gerçekleştirdik.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 11, 2024
Dirençli şehirler başta olmak üzere enerjide dönüşüm, altyapı, KOBİ’lerin ve istihdamın desteklenmesi gibi birçok alanda… pic.twitter.com/8NLZbliPsK