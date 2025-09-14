Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,667.40
BTC/USDT
116,068.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kamu alım süreçleri dijitalleşti

Kamu İhale Kurumu (KİK), kamunun yapım işleri ile mal ve hizmet alım ihalelerine yönelik süreçlerin dijital ortamda yapılmasını sağlayan Elektronik Kamu Alımları Platformu'nun (EKAP) hizmetlerini genişletiyor.

Deniz Çiçek Palabıyık, Mert Davut  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Kamu alım süreçleri dijitalleşti

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, KİK, kamu alım süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalarını daha da hızlandırdı.

Kurum tarafından 2010 yılında devreye alınan Elektronik Kamu Alımları Platformu, 15 yıldır pek çok işlemin elektronik ortamda güvenli şekilde yapılmasını sağladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhale ilanları ve dokümanlarının akıllı uygulamalarla hazırlandığı, tekliflerin elektronik olarak verildiği ve değerlendirildiği platformda, satın alma süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi kolaylaştı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilen alımların sonuçları, açık veri anlayışı ile kamuoyuna duyuruluyor. Bu sayede hem idareler hem ihaleye katılanlar için hesap verebilirlik artıyor, vatandaşlar da kamu alımlarını şeffaf şekilde takip edebiliyor. Tüm işlemler, güvenli elektronik imza ile gerçekleştiriliyor, denetim ve izlenebilirlik güçleniyor.

Rekabet arttı, tasarruf yapıldı

Sisteme kayıtlı 55 binden fazla kamu kurum ve kuruluşu ve 300 bin firmanın bulunduğu platformda kullanıcı sayısı 1,5 milyona yaklaştı. Elektronik Kamu Alımları Platformu ile 44'ün üzerinde kurumla sağlanan entegrasyon sayesinde, 100 bini aşkın ihale ve 1,5 milyondan fazla doğrudan temine kolayca elektronik teklif verilebiliyor.

Böylece, kamu alımlarına katılım ve rekabet artarken kamu kaynaklarının daha uygun koşullarda kullanılması sağlanıyor.

İlan, ihale dokümanı, tebligat ve teminat gibi işlemlerde sadece kağıt kullanımındaki azalma ve işlem sürelerinin kısalmasıyla ciddi miktarda tasarruf sağlandı.

EKAP her türlü satın alma hizmetini sunacak

Kamu İhale Kurumu, temmuz ayında açıklanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Eylem Planı'ndaki hedefler doğrultusunda, platformun daha da geliştirilmesi için düğmeye bastı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu'nu, yeni nesil yazılım altyapısı ve güncel teknoloji destekleriyle yenileme çalışması yürüten Kurum, yapay zekaya dayalı uygulamaların yanı sıra büyük veri ve blokzincir gibi teknolojilerle dijital kamu alımları sistemini daha modern bir yapıya kavuşturmaya devam ediyor.

Yeni dönemde sözleşme işlemlerinin de elektronik ortama taşınması sağlanırken EKAP, merkezi bir platform olarak her türlü ihale ve satın alma için hizmet sunmaya başladı.

"Uluslararası normlarla uyumlu hizmet"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleştirildiğini belirterek, "Bu adımla, kamu ihalelerinde rekabetin ve ihalelere katılımın artırılması hedeflerine katkı sağlanıyor. Kamu alımlarına yönelik süreçlerin tamamen dijital ortamda yürütülmesi, rekabet, tasarruf ve şeffaflığı önemli ölçüde artırdı. Bu çalışmalar, Türkiye'nin kamu alımlarında dijitalleşme kapasitesini küresel ölçekte güçlendirmeyi ve diğer ülkeler için iyi uygulama örneği oluşturmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı yarın hizmete açılıyor
Hastanede boğazına poğaça parçası kaçan hastayı, tıbbi sekreter Heimlich manevrasıyla kurtardı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
İstanbul'da Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Kamu alım süreçleri dijitalleşti

Kamu alım süreçleri dijitalleşti

Bakan Şimşek: Yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uygulanan programın başarısını ortaya koyuyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet