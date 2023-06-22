Dolar
24.65
Euro
27.01
Altın
1,915.23
ETH/USDT
1,887.40
BTC/USDT
30,066.00
BIST 100
5,428.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangına müdahale sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Konya’da, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Harun Kutbe  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Abu Dhabi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışma ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Başkent Abu Dabi'deki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik işbirliği fırsatları değerlendirildi.

BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan'ın katıldığı görüşmede, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Can Dizdar da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Ordu'da üç ilçenin bağlantı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
SOLOTÜRK Amasya semalarında gösteri yaptı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tamamlanan 13 kalıcı konut teslim edildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Bakan Şimşek: Türkiye Yüzyılı'nın temel felsefesi üç kavramla somutlaşmıştır, 'istikrar, güven, sürdürülebilirlik'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Akdeniz Karpaz Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Akdeniz Karpaz Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs Türkü, Türkiye Yüzyılı'nda ambargoları yıkacak, dünyaya açılacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs Türkü, Türkiye Yüzyılı'nda ambargoları yıkacak, dünyaya açılacaktır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, KKTC'yi asla yalnız bırakmayacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, KKTC'yi asla yalnız bırakmayacaktır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet