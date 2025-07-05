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İstanbul'da Open Rafah grubundan "Hazreti Muhammed'e sevgi, Gazze'ye refah" yürüyüşü

Open Rafah grubu, Hazreti Muhammed'e sevgi, Gazze ve Urumçi'ye refah için yürüyüş düzenledi.

Rüveyda Mina Meral  | 05.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
İstanbul'da Open Rafah grubundan "Hazreti Muhammed'e sevgi, Gazze'ye refah" yürüyüşü Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Grup üyeleri, Gazze ile Urumçi'de yaşananlara dikkati çekmek ve Hazreti Muhammed'e yönelik saygısızlıkları kınamak amacıyla Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları olan gruptakiler, "Refah açılsın, Gazze yaşasın" pankartı açarak, "Mücahitlerin yuvasıdır Filistin" ve "Durma sen de kıyam et ki Refah açılsın" sloganları eşliğinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yürüdü.

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Burada açıklama yapan Open Rafah üyesi Emin Furkan Çelik, son zamanlarda Hazreti Muhammed'e yönelik yürütülen sistematik saldırılara bir yenisinin eklendiğini söyledi.

Çelik, "Bu saldırı, basın özgürlüğü maskesi arkasına saklanarak Leman dergisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu küstahlık, yalnızca bir karikatür değil inanca, ahlaka ve toplumsal barışa açılmış doğrudan bir savaştır. Aziz milletimizin Peygamberine olan muhabbeti kandan, candan ve bedenden ötedir." diye konuştu.

Dünyanın farklı coğrafyalarındaki Müslümanların yıllardır zulüm altında olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Tam 16 yıl önce bugün Urumçi'de binlerce kardeşimiz katledilmişti. Orada baskı ve zulüm devam ederken, bugün de Filistin'de büyük bir soykırım gerçekleşmektedir. Bugün Gazze çağdaş bir Kerbela'dır ve Müslüman ülkeler tarafından yalnızlığa terk edilmiştir. 'Ya aç kapıları yardımlar Gazze'ye girsin ya da aç sınırları milyonlar Gazze'ye yürüsün.' diye seslendiğimiz Mısır hükümeti, ne sınırları yardımlara açmıştır ne de Gazze'ye sivil girişlerine izin vermiştir. On binlerce insanın Kuzey Afrika'dan Refah kapısını açmak için başlattığı, ülkemizden ve dünyanın dört bir tarafından vicdanlı insanların akın akın Mısır'a gittiği yürüyüş, Mısır hükümetince sistematik şekilde engellenmiştir. Bizler inanıyoruz ki yakında Allah'ın izniyle, sonunda şehadet bile olsa milyonlarla Gazze'ye yürüyeceğiz."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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