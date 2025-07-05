Türkiye'deki orman yangınlarının sona ermesi için camilerde dua edildi
Ülkenin farkı bölgelerinde bir süredir devam eden orman yangınlarının sona ermesi için camilerde dualar okundu.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ta, orman yangınlarının sona ermesi için yatsı namazının ardından dua etti.
Erbaş, beraberinde Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve İl Müftüsü Orhan Örnek ile İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Ulu Cami'ye geldi.
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Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Değerli Şırnaklılar, şu anda ülkemizin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının bir an önce sona ermesi için bu akşam yatsı namazı sonrası tüm camilerimizde dualar edeceğiz. Rabb'im kabul eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.
Yatsı namazını kılan Erbaş, daha sonra yangınların sona ermesi için dua etti.
İstanbul
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan ve bir süredir devam eden orman yangınlarının sona ermesi ve yangınlarla mücadeleye destek olunması için Diyanet İşleri Başkanlığınca dua programı düzenlendi.
Bu kapsamda Çamlıca, Taksim ve Avcılar Merkez Ulu camileri başta olmak üzere kent genelindeki camilerde bir araya gelen vatandaşlar, yatsı namazı sonrası ellerini semaya kaldırdı.
Yangınlarla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmayı ve manevi dayanışmayı sağlamayı hedefleyen dualarda, yangınların söndürülmesi için çalışan ekiplere de manevi destek dilendi.
Hatay
Antakya TOKİ Resulullah Camisi'ne gelen vatandaşlar yatsı namazı sonrasında Türkiye'deki orman yangınlarının sönmesi için dua etti.
İl Müftü Yardımcısı Abdullah Sertoğullarından, cami cemaatiyle birlikte ülkedeki orman yangınlarının sönmesi ve felaketten etkilenen tüm canlıların kurtuluşu için ellerini semaya kaldırdı.
Sertoğullarından, yaptığı duada millet olarak kenetlenmenin ve zorlu günleri birlikte aşmanın önemine vurgu yaparak, orman yangınlarını söndürmede görev alanlara başarı ve kolaylıklar diledi.
Kilis
Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'ne gelen vatandaşlar yatsı namazı sonrasında Türkiye'deki orman yangınlarının sona ermesi için dua etti.
İl Müftü Yardımcısı Abdulhekim Öz, cami cemaatiyle birlikte ülkedeki orman yangınlarının sönmesi ve felaketten etkilenen tüm canlıların kurtuluşu için ellerini semaya kaldırdı.
Öz, birlik içerisinde zorlu günleri birlikte aşmanın önemine vurgu yaparak, orman yangınlarını söndürmede görev alanlara başarı ve kolaylıklar diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.