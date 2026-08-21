Bitcoinin fiyatı, ABD’deki makroekonomik gelişmeler, tahvil piyasasındaki gevşeme ve siyasi destek sinyallerinin ardından mayıs ayından bu yana ilk kez 77 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin, mayıs ayından bu yana ilk kez 77 bin doların üzerine yükseldi Bitcoinin fiyatı, ABD’deki makroekonomik gelişmeler, tahvil piyasasındaki gevşeme ve siyasi destek sinyallerinin ardından mayıs ayından bu yana ilk kez 77 bin doların üzerine çıktı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 7,44 artarak 2 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan bitcoinin fiyatı da son 24 saatte yüzde 9’dan fazla değer kazanarak Mayıs 2026'dan beri en yüksek seviyesini gördü.

Saat 12.00 itibarıyla 78 bin 556 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kazancı ise yüzde 25'e ulaştı.

Öte yandan, bitcoindeki yükseliş altcoin piyasasını da hareketlendirdi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı, yaklaşık yüzde 7 değer kazanarak 2 bin 433 dolar seviyesine yükseldi.

ABD Hazinesi ve Trump’tan piyasaya güçlü destek

Analistler, kripto varlıklardaki bu ani yükselişe, ABD tahvil faizlerindeki düşüş, Beyaz Saray’dan gelen siyasi destek ve vadeli işlem piyasalarındaki kitlesel likidasyon dalgasını sebep olarak gösterdi.

Yükselişi tetikleyen en önemli makroekonomik etkenlerden biri, ABD Hazine Bakanlığının tahvil geri alım programını artıracağını açıklaması oldu. Bu hamle, ABD tahvil faizlerini aşağı çekerken ABD dolarını da son 3 ayın en düşük seviyesine geriletti. Faiz ve dolardaki gevşeme, yatırımcıların bitcoin gibi alternatif varlıklara yönelmesini hızlandırdı.

Siyasi tarafta ise Trump'ın, Coinbase, Ripple ve Gemini gibi önde gelen kripto şirketlerinin temsilcileriyle Beyaz Saray’da bir araya gelmesi sektöre olan güveni artırdı.

Küresel jeopolitik rekabette Çin’in gerisinde kalmamak adına sektöre güçlü destek sözü veren Trump, Kongre’ye de kripto varlıkları yasal bir çerçeveye oturtacak "Berraklık Yasası" adlı kanun teklifini hızla onaylama çağrısında bulundu.

Düşüşe oynayan spekülatörler ağır kayba uğradı

Bitcoindeki ani fiyat sıçraması, piyasada düşüş beklentisiyle hareket eden spekülatörleri hazırlıksız yakaladı. Son 24 saat içinde, vadeli işlem piyasalarında açığa satış pozisyonunda kalan 3 milyar dolar değerindeki kripto para pozisyonu zorunlu olarak tasfiye edildi.

Bu miktarın 1,8 milyar dolarlık kısmını tek başına bitcoin pozisyonları oluşturdu. Yaşanan bu kitlesel tasfiye dalgası, fiyatların yukarı yönlü hareketini daha da ivmelendirdi.