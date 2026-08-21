Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İzmir'de gerçekleştirilen dört haftalık yaz kampında hem askeri becerilerini geliştiriyor hem de disiplinli, dayanıklı ve yüksek nitelikli personel olarak yetiştiriliyor.

Geleceğin hava astsubayları yaz kampında becerilerini sergiliyor Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İzmir'de gerçekleştirilen dört haftalık yaz kampında hem askeri becerilerini geliştiriyor hem de disiplinli, dayanıklı ve yüksek nitelikli personel olarak yetiştiriliyor.

Gaziemir'de, kökleri 1926 yılında kurulan Tayyare Makinist Mektebi'ne dayanan Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, tarihsel misyonu doğrultusunda Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu uçak bakım ve teknik personeli yetiştirmeyi sürdürüyor.

Okuldaki teorik eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, mesleki donanımlarını sahaya taşımak amacıyla Aliağa Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezi Komutanlığında dört hafta süren yaz kampına katılıyor.

Güne yer hareketleri ve koşudan oluşan sabah sporuyla başlayan astsubay adayları, tabur içtiması, tören eğitimi, ordu jimnastiği, tüfek söküp takma, gizlenme ve kamuflaj gibi temel askeri eğitimlerin yanı sıra Temel Savaş ve Beden Eğitimi kapsamında engelli parkurlar ile göğüs göğüse muharebe çalışmaları gerçekleştiriyor.

[1/27] Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İzmir'de gerçekleştirilen dört haftalık yaz kampında engelli parkurlardan göğüs göğüse muharebeye, kamuflajdan oryantiringe uzanan yoğun eğitim programıyla hem askeri bilgi ve becerilerini geliştiriyor hem de Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu disiplinli, dayanıklı ve yüksek nitelikli personel olarak yetiştiriliyor. [2/27] Güne yer hareketleri ve koşudan oluşan sabah sporuyla başlayan astsubay adayları, tabur içtiması, tören eğitimi, ordu jimnastiği, tüfek söküp takma, gizlenme ve kamuflaj gibi temel askeri eğitimlerin yanı sıra Temel Savaş ve Beden Eğitimi kapsamında engelli parkurlar ile göğüs göğüse muharebe çalışmaları gerçekleştiriyor. [3/27] [4/27] [5/27] [6/27] [7/27] [8/27] [9/27] [10/27] [11/27] [12/27] [13/27] [14/27] [15/27] [16/27] [17/27] [18/27] [19/27] [20/27] [21/27] [22/27] [23/27] [24/27] [25/27] [26/27] [27/27] × [1/27] Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İzmir'de gerçekleştirilen dört haftalık yaz kampında engelli parkurlardan göğüs göğüse muharebeye, kamuflajdan oryantiringe uzanan yoğun eğitim programıyla hem askeri bilgi ve becerilerini geliştiriyor hem de Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu disiplinli, dayanıklı ve yüksek nitelikli personel olarak yetiştiriliyor. [2/27] Güne yer hareketleri ve koşudan oluşan sabah sporuyla başlayan astsubay adayları, tabur içtiması, tören eğitimi, ordu jimnastiği, tüfek söküp takma, gizlenme ve kamuflaj gibi temel askeri eğitimlerin yanı sıra Temel Savaş ve Beden Eğitimi kapsamında engelli parkurlar ile göğüs göğüse muharebe çalışmaları gerçekleştiriyor. [3/27] [4/27] [5/27] [6/27] [7/27] [8/27] [9/27] [10/27] [11/27] [12/27] [13/27] [14/27] [15/27] [16/27] [17/27] [18/27] [19/27] [20/27] [21/27] [22/27] [23/27] [24/27] [25/27] [26/27] [27/27]

Program boyunca oryantiring, yüzme ve dayanıklılık eğitimlerinden de geçen öğrenciler, kamp sonunda düzenlenen yarışma parkurunda hem fiziksel performanslarını hem de takım halinde hareket etme kabiliyetlerini sergiliyor.

Her bölükten 10 öğrencinin katıldığı yarışmada parkuru en kısa sürede tamamlayan ekip şampiyon ilan edilirken, organizasyonla öğrencilerin mücadele azmi, aidiyet duygusu ve silah arkadaşlığı bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yoğun eğitim programıyla hava astsubay adaylarının yalnızca fiziksel olarak güçlü ve çevik bireyler değil, aynı zamanda zorlu şartlar altında doğru karar verebilen, mücadeleci ve dengeli karaktere sahip askerler olarak Türk Hava Kuvvetleri saflarına katılması amaçlanıyor.

"İlerleme kaydetmelerini sağlıyoruz"

Hava Piyade Astsubay Başçavuş Sacit Yıldırım, AA muhabirine, Türk Hava Kuvvetlerinin misyonu ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrencileri yetiştirdiklerini söyledi.

Bu anlamda eğitimlerinin önemine değinen Yıldırım, "Bu eğitimlerde öğrencilerin zor şartlara dayanabilme yetenekleri, liderlik becerileri, muhakeme yetenekleri artıyor. Ani ve hızlı karar verme yeteneklerini geliştirmeye zihnen, bedenen ve manen burada bir ilerleme kaydetmelerini sağlıyoruz." dedi.

Yıldırım, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin vurucu gücü Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterindeki ileri teknoloji silah sistemlerini kullanabilen, kullanırken idamesini sağlayabilen, milli silah sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilen, şimdi ve gelecekteki ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde donatılmış insan gücünü Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı saflarına kazandırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"Ağabeyimle, babamı örnek aldım"

2025-2026 döneminde okula kabul edilen ilk kadın öğrencilerden Zeynep Dal ise çocukluğundan beri asker olmayı hayal ettiğini belirtti.

Askerlik mesleğini babası sayesinde seçtiğini anlatan Dal, şunları kaydetti:

"Babam polis özel harekatçı, gazi kendisi. 1999 yılında çatışmada vuruldu. Aylarca babamı beklediğim zamanlar oldu. Kendisini çok özlüyordum. Babamı özlediğim zamanlar annemin yaptığı yemekleri, özellikle babamın sevdiği yemekleri saklama kabında saklardım. Babam geldiği zaman verip onu mutlu etmek isterdim. Mesleğin ne kadar zor ve gurur verici olduğunu babam sayesinde öğrendim. Her zaman onun gibi olmak istedim. Devletim sağ olsun bu meslek içerisindeyim. Aynı zamanda ağabeyim karacı teğmen. Ağabeyimle, babamı örnek aldım. Ben de onlar gibi birer asker olmak istiyorum."

Dal, okuldan mezun olup göreve başlayacağı gün için sabırsızlandığını belirterek, "Vatan meselesinde kadın erkek ayrımı yok. Fiziksel, duygusal olarak zorlandığımız zamanlar oluyor ama bir şekilde bunu atlatıyoruz. Burada olduğum için gurur duyuyorum. Hayali olan kız arkadaşlarımı da destekliyorum. Hepsi gelir inşallah." diye konuştu.

Azerbaycan'dan okula kabul edilen öğrencilerden Khanoglan Alizada da okulu evi gibi gördüğünü, komutanlarının kendisine çok yardımcı olduğunu dile getirdi.

Alizada, Türkiye'nin kendisine sunduğu destekten ve eğitimden dolayı minnettar olduğunu söyleyerek, "Burada olmak benim için gurur verici bir his. Azerbaycan ve Türkiye herkesin bildiği iki devlet tek millettir. Burada bunu temsil ediyorum. Ülkeme geri dönüp çalıştığım zaman arkadaşlarıma, akrabalarıma burada yaşadığım her şeyi anlatacağım. Burada olan güzel anlarımı herkesin bilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.



Öğrencilerden Birkan Uslu ise okulun her türlü imkanı kendilerine sunduğunu, İngilizce seviyesini geliştirdiğini belirtti.