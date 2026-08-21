Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesine 48 Türk şirketi girdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, küresel pazarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türk yurt dışı müteahhitlik sektörü temsilcilerinin dünya liginde yine ön sıralarda yer aldığı, Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası alandaki başarısının bir kez daha tescil edildiği belirtildi.

Açıklamada, ENR'nin 2024 listesinde 43, 2025 listesinde de 45 Türk firmasının yer aldığına işaret edilerek, "2026 yılı listesinde Türk firma sayısı 48'e yükselmiş ve rekor bir başarıya imza atılmıştır. Firma sayısı itibarıyla 75 firmayla birinci sırada yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından 48 firmayla Türkiye ikinci sırada bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu firmaların geçen yıl üstlendikleri uluslararası projelerin değerinin 24,9 milyar dolar olduğu bilgisi verilen açıklamada, 2024'te bu değerin 20,8 milyar dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türk müteahhitlerin listedeki 250 firmanın toplam proje büyüklüğü içindeki payının yüzde 4,5 olduğu, ⁠uluslararası proje değerleri itibarıyla Türk müteahhitlik sektörünün bu yıl Çin, Fransa, İspanya, ABD, Güney Kore ve İtalya'dan sonra geçen yıla göre iki sıra yükselerek Japonya, Hollanda ve Hindistan'ın önünde dünya 7'ncisi olduğu bildirildi.

İlk 100'e 7 Türk firması girdi

Açıklamada, bu yılki listede ilk 100 firma arasına 7 Türk firmasının girmeyi başardığı, bu firmalardan ikisinin de ilk 50 firma arasında yer alarak uluslararası müteahhitlik sektöründe Türkiye'nin prestijini daha da güçlendirdiği ifade edildi.

Raporda 2025 yılı verilerinin olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firmasının toplam gelirleri yüzde 9,7 artışla 550,6 milyar dolara yükseldi. Küresel müteahhitlik pazarı büyümeye devam ederken, jeopolitik belirsizlikler, tedarik zinciri aksaklıkları, maliyet artışları, nitelikli iş gücü eksikliği ve iklim değişikliğine bağlı olumsuz hava koşulları sektörün temel sorunları olarak öne çıkıyor. Uluslararası pazarlarda büyüme sürerken, yerel ortaklıklar, risk yönetimi, teknik kapasite, dijitalleşme ve kamu-özel işbirliği gibi daha kapsamlı iş modelleri firmaların rekabet gücünü artıran unsurlar olarak dikkati çekiyor."

Açıklamada, ENR dergisinin "ENR 2026-En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi"ni de açıkladığı, listedeki Türk firma sayısının geçen yıla göre 1 artarak 9'a yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, firma sayısı itibarıyla Türkiye'nin, geçen yıla göre konumunu koruyarak ABD, Çin, İtalya, Güney Kore ve İspanya'nın ardından Japonya ile birlikte 6'ncı sırada yer aldığı belirtildi.

Türk firmaları 567,8 milyar doların üzerinde müteahhitlik projesi üstlendi

Türk müteahhitlik sektörünün 1972 yılında başlayan yurt dışı faaliyetlerinin aradan geçen 50 yıldan fazla süre içinde her geçen yıl ivmesini koruyarak daha ileriye gittiği vurgulanan açıklamada, bugün itibarıyla 138 ülkede 567,8 milyar doların üzerinde 12 bin 952 müteahhitlik projesinin Türk şirketleri tarafından üstlenildiği, yine 138 ülkede yaklaşık 3,8 milyar dolar değerinde 3 bin 177 uluslararası teknik müşavirlik projesinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımızın uluslararası pazarlarda yeni projeler üstlenmelerini ve karşılaştıkları sorunların çözümünü desteklemek amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak ticari diplomasinin tüm imkan ve araçlarını etkin şekilde kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, başta Libya ve Irak olmak üzere sektörümüzün güçlü olduğu ve önemli potansiyel taşıdığı pazarlarda ikili temaslar, üst düzey görüşmeler ve ticaret heyetleri aracılığıyla firmalarımızı destekliyoruz. Ayrıca geleneksel pazarlarımızın dışında da faaliyetlerimize önem veriyoruz. Bu kapsamda Avrupa'da ise Portekiz ve Romanya başta olmak üzere sektörümüz açısından fırsat sunan pazarlarda, düzenlediğimiz ticaret heyetleri ve gerçekleştirdiğimiz ikili temaslar vasıtasıyla işbirliği imkanlarını ve firmalarımızın pazar varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde Ukrayna ve Suriye'nin yeniden imar süreçlerinde sektörümüzün aktif ve etkin bir rol üstlenmesine yönelik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. İngiltere ve Japonya gibi ülkelerle yürütülen üçüncü ülkelerde işbirliği programları kapsamında sektörümüzün yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmaya, uluslararası işbirliği imkanlarını geliştirmeye ve firmalarımızın proje finansmanına erişimini desteklemeye yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Eren: Sektörümüzün küresel rekabet gücünün önemli göstergesi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlik hizmetlerinin farklı coğrafyalarda üstlenilen projelerle küresel ölçekteki rekabet gücünü ortaya koyduğunu belirterek, "ENR'nin dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidini sıraladığı listede 48 firmamızın yer alması ve Türkiye'nin ikinci sıradaki konumunu koruması, sektörümüzün küresel rekabet gücünün önemli göstergesidir. Firmalarımız, üstlendikleri projelerle yalnızca ülkemizin müteahhitlik kapasitesini değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki itibarını ve güvenilirliğini de temsil etmektedir. Geçen yıl listede olmayan 7 firmamızın bu yıl listede yer alması ve ilk 50 içerisinde 2 firmamızın bulunmasından mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ekonomik koşullar, finansmana erişimde yaşanan güçlükler, maliyet baskıları ve bölgesel gelişmelerin müteahhitlik sektörünün faaliyetlerini etkilediğine dikkati çeken Eren, Türk firmalarının tüm bu koşullara rağmen uluslararası pazarlardaki varlıklarını güçlendirmeye devam ettiğini kaydetti.

ENR listesine giren Türk müteahhitlik firmaları şöyle:

"Enka, Rönesans, Limak, Çalık Enerji, Esta, Mapa, Gülermak, Ant Yapı, Nurol, Kolin, Kuzu Grup, Tav, Yapı Merkezi, Gap, Bcm, Aslan Yapı, Cengiz, Tekfen, İlk, Stfa, Ic İçtaş, Makyol, Yda, Sembol, Summa, Onur, Orkun, Üstay, Metag, Mbd, Global Mep, Kalyon, Alarko, Dekinsan, Polat Yol, Yüksel, Mesa, İris, Pekerler, Zafer, Unıversal Acarsan, Smk, Gönüç, Duygu, Dorçe, Mpk, Tepe, Tml."