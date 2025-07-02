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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ve heyetini kabul etti.

Harun Kutbe  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD yönetimini kabul etti

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, iş dünyamızın beklentilerini, yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik önerilerini ve güncel ekonomik gelişmeleri kapsamlı bir şekilde ele aldık. Her fırsatta reel sektör temsilcilerimizle istişareye devam edecek, büyüme ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."

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