Türkiye hamsi ihracatından 8 ayda 9,9 milyon dolar kazandı
Türkiye'den ocak-ağustos döneminde yapılan hamsi ihracatı 9 milyon 942 bin 815 dolara ulaştı.
Trabzon
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 8 ayında 2 bin 86 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.
Söz konusu ihracattan 9 milyon 942 bin 815 dolar kazanç sağlandığını dile getiren Gürdoğan, bu dönemde 19 ülkeye hamsi dış satımı yapıldığını ifade etti.
Gürdoğan, Türkiye'nin 8 aylık hamsi ihracatında Belçika'nın ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, Belçika'ya yapılan hamsi dış satımının geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 11 arttığını vurguladı.
Ülkeden Belçika'ya geçen yılın ocak-ağustos döneminde 2 milyon 835 bin 806 dolarlık hamsi dış satımı yapıldığını anımsatan Gürdoğan, söz konusu ihracatın bu yılın aynı döneminde ise 3 milyon 149 bin 982 dolara ulaştığını kaydetti.
Gürdoğan, Belçika'yı 3 milyon 6 bin 259 dolarla Fransa ile 1 milyon 196 bin 239 dolarla Almanya'nın takip ettiğini, hamsi ihracatında pazar çeşitliliğini ve ihracat potansiyeli artırmak için çalıştıklarını belirtti.