Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,668.70
BTC/USDT
116,043.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye hamsi ihracatından 8 ayda 9,9 milyon dolar kazandı

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde yapılan hamsi ihracatı 9 milyon 942 bin 815 dolara ulaştı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Türkiye hamsi ihracatından 8 ayda 9,9 milyon dolar kazandı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 8 ayında 2 bin 86 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 9 milyon 942 bin 815 dolar kazanç sağlandığını dile getiren Gürdoğan, bu dönemde 19 ülkeye hamsi dış satımı yapıldığını ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gürdoğan, Türkiye'nin 8 aylık hamsi ihracatında Belçika'nın ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, Belçika'ya yapılan hamsi dış satımının geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 11 arttığını vurguladı.

Ülkeden Belçika'ya geçen yılın ocak-ağustos döneminde 2 milyon 835 bin 806 dolarlık hamsi dış satımı yapıldığını anımsatan Gürdoğan, söz konusu ihracatın bu yılın aynı döneminde ise 3 milyon 149 bin 982 dolara ulaştığını kaydetti.

Gürdoğan, Belçika'yı 3 milyon 6 bin 259 dolarla Fransa ile 1 milyon 196 bin 239 dolarla Almanya'nın takip ettiğini, hamsi ihracatında pazar çeşitliliğini ve ihracat potansiyeli artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı yarın hizmete açılıyor
Hastanede boğazına poğaça parçası kaçan hastayı, tıbbi sekreter Heimlich manevrasıyla kurtardı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
İstanbul'da Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Türkiye hamsi ihracatından 8 ayda 9,9 milyon dolar kazandı

Türkiye hamsi ihracatından 8 ayda 9,9 milyon dolar kazandı

Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı yarın hizmete açılıyor

Yılın ahisi seçilen taş oyma ustası mesleğini oğullarıyla sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulos'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulos'u kabul etti
Kütahya'da yol kontrolü yaparken otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu

Kütahya'da yol kontrolü yaparken otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı

Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet