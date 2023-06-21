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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Harun Kutbe  | 21.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'nde

ABU DABİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapacağı ziyaret öncesi, bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere başkent Abu Dabi'ye geldi.

Yılmaz ve Şimşek'i Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda BAE Adalet Bakanı Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve diğer ilgililer karşıladı.

Bir dizi heyetler arası görüşme yapacak olan Yılmaz ve Şimşek, daha sonra BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelecek.

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliği imkanlarının değerlendirileceği görüşmede, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan da yer alacak.

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