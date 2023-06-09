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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TCMB Başkanlığına atanan Erkan'ı kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan'ı kutlayarak, "Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Erdal Çelikel  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TCMB Başkanlığına atanan Erkan'ı kutladı

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atanan Sayın Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sayın Erkan, bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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