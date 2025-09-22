Dolar
41.39
Euro
48.76
Altın
3,726.65
ETH/USDT
4,186.10
BTC/USDT
112,955.00
BIST 100
11,537.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde deprem konutlarında sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yapımı sürdürülen deprem konutlarında sona yaklaşıldı.

Orhan Pehlül  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde deprem konutlarında sona gelindi Fotoğraf: Selim Sonkaya/AA

Adıyaman

Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, AA muhabirine, ilçenin depremlerden her yönüyle etkilendiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Depremin hemen ardından devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Pelvan, şunları kaydetti:

"Geller Tepesi mevkisinde 922 konutun yanı sıra 4 ticaret merkezi, 1 cami ve 16 derslikli bir lise inşa ediyoruz. Konutlarımız yüzde 90 seviyesine ulaştı. İnşallah önümüzdeki ay sonuna kadar vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmayı planlıyoruz. Yapımı devam eden okulumuzu ise ikinci dönem eğitim-öğretim yılına yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Devletimizin güçlü desteğiyle tüm kamu kurumlarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

Deprem konutlarının yanı sıra bölgeye sosyal yaşam alanlarının da kazandırıldığını ifade eden Pelvan, "Güneş enerjisi panellerinden araç şarj istasyonlarına, engelli yürüyüş yollarından sosyal donatı alanlarına kadar birçok çalışma yapıyoruz. Çocuk oyun gruplarından basketbol ve futbol sahalarına kadar pek çok sosyal alan da bu projeler kapsamında inşa ediliyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dicle Üniversitesi'nde yeni akademik yılda ilk dersin konusu "Gazze" oldu
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tarımın, ormanın ve suyun olmadığı bir dünya, bizim dünyamız değildir
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda eşyalara zarar verdiği belirlenen 6 zanlı adliyede
Adalet Bakanı Tunç Antalya'daki Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri'nde konuştu
Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışması başlatıldı

Benzer haberler

Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde deprem konutlarında sona gelindi

Devlet, 3 büyük depremin etkilediği Elazığ'da 34 bin 625 konut inşa etti

Konya'da 4 büyüklüğünde deprem

Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet