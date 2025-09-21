Dolar
Gündem

Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,49 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in, Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin iddialarına yanıt

Benzer haberler

