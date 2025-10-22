Dolar
YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul’da “Yükseköğretim Kurulu ile İSO arasında MYO İşbirliği Protokolü İmza Töreni”nde konuşuyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremlerden etkilenen Yeşilyurt'ta afetzedeler için yapılan 512 konutta sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, depremzedeler için yapılan 512 konutun yapımında sona yaklaşıldı.

Okan Coşkun  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Malatya

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konak Mahallesi'nde geçen yıl aralık ayında temeli atılan konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlandı.

İnşa çalışmalarında sona gelinen konutların yıl sonunda teslim edilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, projede çalışmalarda sona gelinmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Yeşilyurt'ta çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Geçit, şunları kaydetti:

"Bizim anlayışımızda siyaset, söz verip unutan değil, söz verip yerine getiren bir belediyecilik anlayışıdır. Seçim döneminde Konak bölgemize sözünü verdiğimiz güvenli, sağlam ve modern yaşam alanlarımızın büyük bir kısmı tamamlandı. TOKİ tarafından inşa edilen Duzdaşı konutları, sadece bir yapı projesi değil, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayacağı, sosyal donatılarıyla örnek bir yaşam alanı olacak. Konak bölgemizin çehresini değiştirecek niteliklere sahip olan konutlarımız inşallah kısa süre içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecektir. Bu projede emeği geçen herkese şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Depremlerden etkilenen Yeşilyurt'ta afetzedeler için yapılan 512 konutta sona gelindi
