Beştepe Millet Camisi'nde Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek
Beştepe Millet Camisi'nde yarın yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "25 Aralık Perşembe günü, Beştepe Millet Camii'nde yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecektir. Tüm halkımız davetlidir." ifadelerine yer verildi.
