Gündem

Beştepe Millet Camisi'nde Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek

Beştepe Millet Camisi'nde yarın yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Beştepe Millet Camisi'nde Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "25 Aralık Perşembe günü, Beştepe Millet Camii'nde yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecektir. Tüm halkımız davetlidir." ifadelerine yer verildi.

