Dışişleri Bakanı Fidan, Nijerli mevkidaşı Sangare ile Ankara'da bir araya geldi
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Dışişleri İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare ile Ankara’da görüştü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Sangare, Ankara'da bir araya geldi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.