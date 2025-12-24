Dolar
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Nijerli mevkidaşı Sangare ile Ankara'da bir araya geldi

Gökhan Çeliker  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Nijerli mevkidaşı Sangare ile Ankara'da bir araya geldi Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Dışişleri İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare ile Ankara’da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Sangare, Ankara'da bir araya geldi.

