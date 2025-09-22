Dolar
41.37
Euro
48.72
Altın
3,719.02
ETH/USDT
4,201.50
BTC/USDT
112,800.00
BIST 100
11,507.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da “Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri” programında konuşuyor
logo
Gündem

Konya'da 4 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 09.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emrullah Cesur, Serhat Çetinkaya  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konya Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmadığı, ekiplerce saha taramalarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ise belediye ekipleri ve ilgili kurumlarla gelişmeleri yakından takip ettiklerini, vatandaşların endişe etmesine gerek olmadığını, gerekli tüm kontrolleri yaptıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay, başkasının numarasını "evlenmek istiyorum" notuyla sosyal medyada paylaşmayı suç saydı
Tadilat yaparken orman yangını çıkardığı öne sürülen sanıklara 13'er yıla kadar hapis talebi
Rize'de selden etkilenen 17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi
Bakanlar Uraloğlu ve Bak, Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunda devam eden çalışmaları inceledi
Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 adaylığı kapsamında Babayev ve Bowen ile görüştü

Benzer haberler

Rize'de selden etkilenen 17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi

Rize'de selden etkilenen 17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi

Konya'da 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Çanakkale ve Antalya’daki orman yangınları kontrol altında, Konya’daki söndürüldü

Çanakkale ve Antalya’daki orman yangınları kontrol altında, Konya’daki söndürüldü
Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin AFAD Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı yapıldı

Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin AFAD Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet