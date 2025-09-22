Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
Konya'nın Kulu ilçesinde saat 09.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Konya Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmadığı, ekiplerce saha taramalarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, süreci yakından takip ettiklerini belirtti.
Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ise belediye ekipleri ve ilgili kurumlarla gelişmeleri yakından takip ettiklerini, vatandaşların endişe etmesine gerek olmadığını, gerekli tüm kontrolleri yaptıklarını kaydetti.