Gündem

Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de, 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) NSosyal hesabından, Sındırgı'daki 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."


