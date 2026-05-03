Serie A'da Parma'yı 2-0 yenen Inter, şampiyonluğunu ilan etti

Yunus Kaymaz
03 Mayıs 2026•Güncelleme: 03 Mayıs 2026
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, ligin 35. haftasında sahasında Parma'yı ağırladı.
Milano temsilcisi, 45+1. dakikada Marcus Thuram ve 80. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 82'ye çıkaran ve en yakın takipçisi Napoli ile farkı 12 puan yapan Inter, kulüp tarihinin 21. şampiyonluğuna ulaştı.
Hakan Çalhanoğlu, 2023-2024 sezonunun ardından Serie A'da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.