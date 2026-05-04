Merz, ABD'nin Almanya'ya Tomahawk seyir füzeleri konuşlandırmayacağını söyledi

Alman kamu yayıncısı ARD’de yayımlanan "Caren Miosga" programında konuşan Merz, dönemin ABD Başkanı Joe Biden tarafından 2024’te taahhüt edilen Tomahawk tipi orta menzilli füzelerin Almanya’ya konuşlandırılması planına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Merz, "Şu anda gördüğüm kadarıyla ABD açısından bunların teslim edilmesi ihtimali neredeyse yok. Bildiğim kadarıyla Amerikalıların kendilerinde bile yeterli miktarda yok.” ifadelerini kullandı.

Konunun aylardır gündemde olduğunu ancak Washington’dan henüz net bir taahhüt alınamadığını belirten Merz, sürecin tamamen sona ermediğine dikkati çekti.

ABD’nin Almanya'dan 5 bin askerini çekme planına ilişkin değerlendirmede bulunan Merz, “Son günlerde duyduklarımız yeni değil. Belki abartılıyor ama yeni bir gelişme yok.” dedi.

Merz bunun ABD Başkanı Donald Trump’ın selefi Biden’ın geçici olarak konuşlandırdığı bir birlik olduğunu ve çekilmesinin oldukça uzun bir süredir tartışıldığını kaydetti.

Nükleer caydırıcılık konusunda ise herhangi bir değişiklik olmayacağını vurgulayan Merz, Almanya’da konuşlu ABD nükleer silahlarının bu çerçevede önemini koruduğunu bildirdi. Merz, “NATO’nun nükleer caydırıcılığına yönelik Amerikan taahhüdünde hiçbir kısıtlama yok.” diye konuştu.

Merz ayrıca İran savaşı konusunda Trump ile görüş ayrılıkları bulunduğunu dile getirerek, “Bu savaşa farklı bakıyoruz. Ancak ortak hedefimiz İran’ın nükleer silaha sahip olmamasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Şansölye, İran’a yönelik ABD stratejisine yönelik eleştirisini yineledi ve İran’ın ABD’yi “aşağıladığı” yönündeki ifadesini savundu.

Trump'ın farklı bir görüşe sahip olduğunu kaydeden Merz, “Ancak bu, Amerikalıların NATO'daki en önemli ortaklarımız olduğuna dair inancımı değiştirmez.” ifadesini kullandı.

Merz ayrıca Trump ile haziranda Fransa'daki G7 toplantısında ve temmuzda Türkiye'deki NATO zirvesinde buluşmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, iki yıl önceki NATO zirvesinde Almanya’ya, Soğuk Savaş’tan bu yana ilk kez Rusya’ya kadar ulaşabilen konvansiyonel başlıklı orta menzilli silahların konuşlandırılacağı sözünü vermişti.

Menzili 2 bin 500 kilometreye kadar ulaşan Tomahawk seyir füzeleri, SM-6 sistemleri ve yeni hipersonik silahların bu yıl konuşlandırılması planlanıyordu.