Denizli ve Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor Afyonkarahisar'da kar ve sağanak kent genelini etkisi altına alırken, Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran kesiminde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Denizli'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi sınırlarındaki Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.

Kara yolunun Kazıkbeli mevkisinde kar yağışı nedeniyle bölgede zaman zaman sürücüler araçlarını yolda durdurmak zorunda kaldı.

Trafik polisi ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, kent genelini etkisi altına alan kar ve sağanak sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezine geçerek, sahadaki ekiplerden sürece dair bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Özel İdaresi, 112, AFAD, Kızılay ve Karayolları yetkilileriyle toplantı yapan Vali Aktaş, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve olası tüm olumsuzlukların önlenmesi amacıyla ilgili tüm birimlerin sahada olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ekipleri yoğun karın olduğu noktalarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler ulaşımın kesintisiz sağlanması için Dinar, Bolvadin, Şuhut ilçeleri, Sinanpaşa Kılıçarslan beldesi, Bolvadin Kemerkaya mevkisi ve Afyonkarahisar-İzmir, Afyonkarahisar-Ankara, Afyonkarahisar-Uşak, Afyonkarahisar-Antalya, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yollarında yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.