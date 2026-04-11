Bazı illerde nisanda kar etkisini sürdürüyor Yurdun çeşitli bölgelerinde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da dün akşam başlayan kar yağışı gece boyu aralıklarla devam etti.

Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Karla kaplanan Çifte Minerale Medrese, Erzurum Kalesi ve Ulu Cami ile Atatürk Üniversitesi yerleşkesi dronla görüntülendi.

Kars

Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.

Zaman zaman yoğunluğunu arttıran ve tipiye dönüşen kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ekipler kent genelinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan’da da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de devam etti.

Etrafı yeniden beyaza bürüyen kar, yollarda buzlanmaya neden oldu.

Tunceli

Tunceli'de de bazı yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Karayolları ekipleri, beyaza bürünen Pülümür Cankurtaran ve Ovacık Kuşluca bölgelerinde çalışması yaptı.

Çorum

Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak, Oğuzlar ve Laçin ilçelerinin yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

Kar yağışı dolayısıyla Oğuzlar ilçesindeki Kavak Dağı ve Tekke Dağı yer yer beyaz örtüyle kaplandı.

Laçin ilçesinde ise Yeşil Göl çevresindeki ormanlık alan beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün zirai don uyarısı yaptığı kentte hava sıcaklığının hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği, yağışlı havanın da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.