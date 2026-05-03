Bazı illerde kar etkili oldu Yurdun bazı illerinde soğuk hava ve kar etkili oldu.

Samsun'un Ladik ilçe merkezi, gece yoğun yağan karla beyaza büründü.

Kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları ile araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı, çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı.

Havza-Ladik ve Kavak-Ladik kara yollarında ulaşımda zorluklar yaşandı.

Çankırı

Gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinden itibaren Orta, Ilgaz ve Yapraklı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

Etkili olan kar yağışı sonrası ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.

İzmir

İlçeye bağlı yaklaşık 1100 metre rakıma sahip Gölcük ve Bozdağ mahallelerinde, öğle saatlerinde kar yağışı başladı.

Etkisini sürdüren kar, ağaçlık alanlarla evlerin çatılarını, arabaların üzerini beyaza bürüdü.

Bozdağ Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, AA muhabirine, havaların ısınmasını beklerken kar yağmasının sürpriz olduğunu söyledi.

Gölcük Mahallesi sakinlerinden Selahattin Aktaşoğlu da mayıs ayında kar yağmasının kendilerini şaşırttığını belirtti.

Düzce

Kentte 2 gündür etkisini gösteren soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı rakımları 1200 ile 1300 metre arasındaki Topuk, Kütüklü, Sinekli, Eğreltilik ve Sakarca yaylaları beyaza büründü.

Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Düzce Valiliğinden yapılan duyuruda, gece saatlerinden itibaren Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi, sel, su baskını, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.