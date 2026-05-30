Hatay'da sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik çalışması başlatıldı

İlçede dün etkili olan sağanak nedeniyle hasar gören alanlarda belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, belediye ekiplerinin yardımıyla tahliye ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik de sağanaktan etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle Deliçay ve Özerli Çayları taşmış, bazı ev ve bahçeleri su basmış, 17 araçta hasar oluşmuştu.