Afyonkarahisar klasik müzik ve caz festivalleriyle öne çıkıyor Afyonkarahisar'da düzenlenen klasik müzik ve caz festivalleri, bu yıl da bir araya getireceği yüzlerce sanatsevere keyifli vakit geçirtecek.

Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği Başkanı Hüseyin Başkadem, AA muhabirine, 28 Nisan'da başlayan 25. Klasik Müzik Festivali'nin 5 Mayıs'ta sona ereceğini, 2-6 Haziran'da da 26. Caz Festivali'nin düzenleneceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel desteğiyle bugünlere gelen festivallerde, Anadolu şehri Afyonkarahisar'da çok ciddi konserler düzenlendiğini belirten Başkadem, şöyle konuştu:

"Prag'dan 21 yıldır gelen müzisyen dostlarımız var. Festivallerle, Afyonkarahisar Müzesi'nin duruşunu ve anlamını yükseltmeye çalışıyoruz. Bu festivaller bu konseptte devam edecekse sürdürülmesinin bir anlamı yok. Artık değişmek zorundayız. Bu kadar büyük yatırımların yapıldığı Afyonkarahisar'da artık Devlet Senfoni Orkestrasına ihtiyacımız var. Afyonkarahisar'da her hafta klasik ve caz müzik dinleyicisi bulunuyor. Amacımız, Afyonkarahisar'da sanatın artık amatör şekilde yürütülmemesi, profesyonel, kurumsal, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasıdır."

Festival kapsamında farklı sanat dallarıyla ilgili sergi ve söyleşiler düzenleniyor

Başkadem, festivallere kazandırılacak yeni bir boyutun Afyonkarahisar'ın kültür ve sanat hayatını profesyonelleştireceğini vurguladı.

Festivaller kapsamında kentte farklı sanat dallarıyla ilgili sergiler ve söyleşiler düzenlendiğini anlatan Başkadem, "Türkiye'de ve Anadolu'da böyle güzel festivallerin olmasını herkes istiyor. Afyonkarahisar diğer illere örnek oldu. Binlerce kişiye hem proje hem kültürel anlamda örnek olduk. Bununla da kişisel olarak gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın da klasik ve caz müzik festivallerinin, Afyonkarahisar'daki kültür ve sanatı gelecek nesillere aktarmak için ilmek ilmek dokunduğunu dile getirdi.