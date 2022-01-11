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THY'nin tahliye uçağı Kazakistan'dan Türkiye'ye geldi

THY çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin personelleri, Türk vatandaşlar ile tahliye seferi operasyonunu yöneten THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'yı taşıyan uçak, İstanbul Havalimanına ulaştı.

İzzet Taşkıran   | 11.01.2022
THY'nin tahliye uçağı Kazakistan'dan Türkiye'ye geldi

İstanbul

Kazakistan'ın Almatı kentinde bulunan Türk Hava Yolları (THY) çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin bazı personelleri ile Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçak İstanbul'a geldi.

Olaylar nedeniyle tarifeli seferlerin bir süredir yapılamadığı Kazakistan'daki hükümet ve sivil havacılık otoritesinden alınan izinlerin ardından tahliye seferine başlandı.

Almatı Havalimanından hareket eden "TK 6093" sefer sayılı uçakta, tahliye operasyonunu yöneten THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY personeli, özel hava kargo şirketlerinin çalışanları ve bazı Türk yolcular yer aldı.

Tahliye seferini icra eden toplam 167 yolcunun bulunduğu uçak, saat 16.20'de İstanbul Havalimanına ulaştı.

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