AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

AJet, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olmak üzere 849 liradan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41 noktaya seferleri olan AJet, misafirlerine avantajlı seyahat imkanları sunmaya devam ediyor.
Yurt içinde geniş uçuş ağına sahip olan AJet'in indirimli biletleri, bugün saat 11.00'den yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 2 Şubat-12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
Kampanya kapsamında 168 bin koltuk satışı yapılacak. Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşları kapsayan kampanyayla vergi ve harçlar dahil 849 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan "basic" biletler, AJet.com ve AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.
