Dolar
42.70
Euro
50.20
Altın
4,303.29
ETH/USDT
2,950.20
BTC/USDT
87,540.00
BIST 100
11,348.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

FIFA, 2026 Dünya Kupası için 60 dolara bilet sunacak

FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesi bilet fiyatlarına gelen yoğun tepkiler üzerine kategori değişikliğine gitti.

Yunus Kaymaz  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
FIFA, 2026 Dünya Kupası için 60 dolara bilet sunacak Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

LONDRA

Taraftarlar gruplarının “dünya kupası tarihinin en pahalı bilet fiyatları” tepkisi üzerine harekete geçen FIFA, her maç için iki katılımcı takımın taraftarlarına 60 dolara bilet sunulacağını duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kararla 60 dolarlık biletler, her maç için stat kapasitesinin 1,6'sına tekabül edecek. Diğer kategoriler ve fiyatlar ise değişmedi.

Satış aşamasının ilk beş gününde 20 milyon bilet talebi alındığını belirten FIFA, standart bilet talep edenlerin başvurularının şubat ayında belli olacağını bildirdi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği turnuvadaki maçlar 16 statta oynanacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Covid-19 salgını sürecinde BioNTech aşısı gelmediği" iddialarını yalanladı
İstanbul'da polis ekipleri kent genelinde uygulama yaptı
Yeşilayın Bağımlılık Danışmanlık Becerileri Eğitimi Sertifika Programı'na başvurular başladı
Sındırgı esnafı için konteyner ve prefabrik çarşı kurulumu devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazze'de 247 gazeteci yaşananları resmetmeye çalışırken katledildi

Benzer haberler

FIFA, 2026 Dünya Kupası için 60 dolara bilet sunacak

FIFA, 2026 Dünya Kupası için 60 dolara bilet sunacak

THY'den TROY logolu kart sahibi yolculara indirim kampanyası

Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri kısa sürede tükendi

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Dünya Kupası’na gitmeyi hedefliyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Dünya Kupası’na gitmeyi hedefliyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet