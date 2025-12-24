Dolar
42.85
Euro
50.71
Altın
4,487.43
ETH/USDT
2,930.40
BTC/USDT
87,105.00
BIST 100
11,353.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor
logo
Gündem

Yeni asgari ücretin detayları belli oldu

Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

Orhan Onur Gemici  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın dün kamuoyuyla paylaştığı 2026'da uygulanacak asgari ücretin detayları netleşti.

Buna göre, brüt 33 bin 30 lira olan asgari ücretin, 28 bin 75 lira 50 kuruşunu net asgari ücret, 4 bin 624 lira 20 kuruşunu SGK primi ve 330 lira 30 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.

Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2026 itibarıyla değişiklik yaşanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Asrın inşa seferberliğinde sona geliniyor
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Bakü'de "Din Adamları 2. Forumu"nda konuştu
Samsun'da yağışın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
Balıkesir Sındırgı'da ağır hasarlı 814 bina yıkıldı

Benzer haberler

Yeni asgari ücretin detayları belli oldu

Yeni asgari ücretin detayları belli oldu

Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etti: Asgari ücretle ilgili iki başkanın taleplerini ve tekliflerini aldım

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı

SGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacak

SGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İstihdamı yıllık ortalama 842 bin kişi artırmayı hedefliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İstihdamı yıllık ortalama 842 bin kişi artırmayı hedefliyoruz
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına ilişkin açıklama: Rakam için çok erken

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına ilişkin açıklama: Rakam için çok erken

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet