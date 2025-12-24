Samsun'da yağışın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
Samsun'da etkili olan yağışın ardından Karadeniz'in rengi kahverengiye dönüştü.
Samsun
Samsun'da dün etkili olan yağıştan sonra derelerden denize çamurlu su taşındı.
Kıyıdan yaklaşık 1,5 mil açığa kadar yayılan çamurlu su, denizin renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.
Dronla kaydedilen görüntülerde, denizde mavi ile kahverengi arasındaki renk ayrımı net şekilde görüldü.
Denizdeki çamurlu suyun, somon çiftliklerine de 2 mil kadar yaklaştığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.