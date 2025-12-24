Dolar
42.85
Euro
50.70
Altın
4,487.82
ETH/USDT
2,930.40
BTC/USDT
87,105.00
BIST 100
11,353.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor
logo
Gündem

Samsun'da yağışın ardından denizin rengi kahverengiye döndü

Samsun'da etkili olan yağışın ardından Karadeniz'in rengi kahverengiye dönüştü.

Necmi Sarıbaş  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Samsun'da yağışın ardından denizin rengi kahverengiye döndü Fotoğraf: Necmi Sarıbaş/AA

Samsun

Samsun'da dün etkili olan yağıştan sonra derelerden denize çamurlu su taşındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kıyıdan yaklaşık 1,5 mil açığa kadar yayılan çamurlu su, denizin renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.

Dronla kaydedilen görüntülerde, denizde mavi ile kahverengi arasındaki renk ayrımı net şekilde görüldü.

Denizdeki çamurlu suyun, somon çiftliklerine de 2 mil kadar yaklaştığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Asrın inşa seferberliğinde sona geliniyor
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Bakü'de "Din Adamları 2. Forumu"nda konuştu
Samsun'da yağışın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
Balıkesir Sındırgı'da ağır hasarlı 814 bina yıkıldı

Benzer haberler

Samsun'da yağışın ardından denizin rengi kahverengiye döndü

Samsun'da yağışın ardından denizin rengi kahverengiye döndü

Türkiye'de sonbahar yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 18 azaldı

Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, diğer kesimleri az bulutlu geçecek

Samsun'da kar altındaki Dürtmen Dağı'nda oluşan sis dronla görüntülendi

Samsun'da kar altındaki Dürtmen Dağı'nda oluşan sis dronla görüntülendi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Muş: Samsun, Türkiye'nin yeni yatırım ve üretim merkezi olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Muş: Samsun, Türkiye'nin yeni yatırım ve üretim merkezi olacak
Samsun'da kar altında çilek hasadı yapıldı

Samsun'da kar altında çilek hasadı yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet