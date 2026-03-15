Yaşam

Tıbbi sülük avcılığı için soğuk suyun içinde saatler geçiriyor

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Doyran Mahallesi'nde tıbbi sülük avcılığı yapılıyor.

Samet Atasoy  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
Tıbbi sülük avcılığı için soğuk suyun içinde saatler geçiriyor Fotoğraf: Samet Atasoy/AA

Samsun

Belgesi olan avcılar, bölgedeki sulak alanlardan topladıkları sülükleri satarak ek gelir elde ediyor.

Tıbbi sülük avcılık belgesi ise Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il veya ilçe müdürlüklerinden, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün belirlediği kota ve kurallar çerçevesinde alınıyor. Belgesiz olarak sülük toplayanlar ise ağır para cezalarına çarptırılıyor.

Damar tıkanıklıkları, varis, eklem kireçlenmesi, romatizmal ağrılar, migren, fıtıklar, sedef, egzama gibi cilt hastalıkları ve mikrocerrahi sonrası kan dolaşımını düzenlemek amacıyla kullanıldığı bilinen sülükler, insan sağlığına uygun hale getirildikten sonra tedavi amaçlı kullanılıyor. Uzmanlar ise sülük tedavisinin, Sağlık Bakanlığı sertifikasına sahip hekimlere, steril şartlarda yaptırılması uyarısında bulunuyor.

Tıbbi sülük avcıları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kota ve kurallar çerçevesinde 1 Eylül-14 Mart tarihleri arasında sulak alanlarda sülük topluyor.

Sulak alanlara sahip Doyran Mahallesi'nde sülük toplayanlardan biri de 42 yaşındaki Şakir Koca. Avcılığa izin verilen dönemin önemli kısmı kış aylarına denk gelirken sülük avcıları soğuk suyun içinde saatlerce sülük arıyor.

Koca, AA muhabirine, hayvancılıkla uğraştığını, sülük toplayarak geçimine katkı sağladığını söyledi.

Arkadaşlarıyla sahada sülük topladıklarını belirten Koca, gerekli izinleri daha önce aldıklarını anlattı.

Yaptıkları iş zor olsa da gelir elde ettikleri için sürdürdüklerini belirten Koca, "Çocukluktan beri burada hayvancılıkla uğraşıyorum. Bunun yanında arkadaşlarla birlikte sülük topluyoruz. Daha önce su ürünlerinden belgelerimizi aldık. Topladığımız sülükleri ilaç firmalarına ve sağlık alanında kullanılan yerlere gönderiyoruz." dedi.

Doyran Mahallesi çevresindeki sulak alanlarda geçmiş yıllarda sülüğün daha fazla olduğuna işaret eden Koca, "Eskiden burada sülük çok daha fazlaydı. Meralardaki sular tahliye olmadığı için sülük sayısı azaldı. Sülüklerin çoğalması için meralardaki sularımızın tahliye olması gerekiyor." diye konuştu.

Filyos Bakım Merkezi, Türk enerji filosunun ihtiyaçlarını yerli imkanlarla karşılıyor
Erzurum'da SAK timi 2 bin 100 metre rakımdaki donmuş gölette Türk bayrağı açtı
İstanbul'da 4 tırda 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi
KDK, "radar cezasında kalibrasyon bilgilerinin vatandaşla paylaşılmasını" tavsiye etti
Emniyetten bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı

Benzer haberler

Tıbbi sülük avcılığı için soğuk suyun içinde saatler geçiriyor

Tıbbi sülük avcılığı için soğuk suyun içinde saatler geçiriyor

Interpol tarafından Rusya'da yakalanan cinayet zanlısı getirildiği Samsun'da tutuklandı

Samsun Kızılırmak Deltası'nda kuşların kuluçka dönemi başladı

Evlerde içilen sigaranın evcil hayvanlara zararı araştırıldı

Evlerde içilen sigaranın evcil hayvanlara zararı araştırıldı
Samsun'da Kızılırmak Deltası'na baharın müjdecisi leylekler gelmeye başladı

Samsun'da Kızılırmak Deltası'na baharın müjdecisi leylekler gelmeye başladı
Yapay zeka destekli mobil uygulamayla bebeklerde cilt sorunlarının erken teşhis edilmesi hedefleniyor

Yapay zeka destekli mobil uygulamayla bebeklerde cilt sorunlarının erken teşhis edilmesi hedefleniyor
