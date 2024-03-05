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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Abidjan’da Fildişi Sahili Senato Başkanı Kandia Kamissoko Camara ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya’da “Selçuklu Belediyesi Sille İlkokulu Açılışı”nda konuşuyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (05 Mart 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
60 saniyede ekonomide bugün (05 Mart 2024)

Ankara
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