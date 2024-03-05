60 saniyede ekonomide bugün (05 Mart 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🧓Emeklilerin bayram ikramiyesi için tarih verildi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 5, 2024
💬Bakan Şimşek: Kadın girişimcilere destek sürecek
🥩İki büyükşehirde kırmızı etin fiyatı sabitlendi
🚇İstanbul'da iki metro hattı daha hizmete açılıyor
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/1srBjtUTkm