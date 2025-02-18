60 saniyede ekonomide bugün (18 Şubat 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🇹🇷🇺🇦Erdoğan ve Zelenskiy ikili ilişkileri ele aldı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 18, 2025
📉Geçen yılın son çeyreğinde işsizlik yüzde 8,6 oldu
👨👩👧Aile ve Gençlik Fonu'na 56 binden fazla başvuru
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/mnwO4FTT2n