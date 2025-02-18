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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Ekonomi

New York Fed imalat endeksi şubatta beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, şubatta 5,7 ile piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
New York Fed imalat endeksi şubatta beklentilerin üzerinde gerçekleşti

New York

New York Fed'in şubat ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi şubatta 18,3 puan artışla 5,7'ye yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 1,9 olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki genişlemeye işaret eden endeks, ocak ayında eksi 12,6 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi şubatta 20 puan artarak 11,4'e ve sevkiyat endeksi 15,9 puan yükselerek 14,2'ye ulaştı.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 14,5 puan azalarak 22,7'ye geriledi.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması, sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

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