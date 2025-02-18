New York Fed imalat endeksi şubatta beklentilerin üzerinde gerçekleşti
ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, şubatta 5,7 ile piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.
New York
New York Fed'in şubat ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.
New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi şubatta 18,3 puan artışla 5,7'ye yükseldi.
Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 1,9 olması yönündeydi.
Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki genişlemeye işaret eden endeks, ocak ayında eksi 12,6 değerini almıştı.
Yeni sipariş endeksi şubatta 20 puan artarak 11,4'e ve sevkiyat endeksi 15,9 puan yükselerek 14,2'ye ulaştı.
Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 14,5 puan azalarak 22,7'ye geriledi.
Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması, sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.