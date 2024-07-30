60 saniyede ekonomide bugün (30 Temmuz 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🏦Dünya Bankasından Türkiye'ye yeni kaynak— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 30, 2024
♻️İhracatçılara yeşil destek
🚢Türkiye'nin ilk yüzer üretim gemisi yola çıktı
💶Almanya ve Avro Bölgesi'nin GSYH verileri açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/w14DCxcWHk