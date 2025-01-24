60 saniyede ekonomide bugün (24 Ocak 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📌Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fırsatçılıkla mücadele mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 24, 2025
📄Yeni KOP Eylem Planı açıklandı
🚘Elektrikli otomobil sayısında 3 haneli artış
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/u9wpHfNREd